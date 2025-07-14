Ä«ÆüÊüÁ÷¥Æ¥ì¥Ó¡ÊABC¥Æ¥ì¥Ó¡áÂçºå»ÔÊ¡Åç¶è¡Ë¤Ï14Æü¡¢Æ±Æü¸áÁ°11»þ40Ê¬¤´¤í¤«¤éÃÇÂ³Åª¤Ë·×Ìó6Ê¬´Ö¡¢ÊüÁ÷¤¬ÃæÃÇ¤¹¤ë¥È¥é¥Ö¥ë¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¤³¤ÎÆüÍ¼¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤ª¤ï¤Ó¤ò·ÇºÜ¤·¤¿¡£ABC¥Æ¥ì¥Ó¤Ï¡Ö´ØÀ¾ÃÏ¶è¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢7¡¿14(·î)¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡ØÂç²¼ÍÆ»Ò¥ï¥¤¥É¡ª¥¹¥¯¥é¥ó¥Ö¥ë¡ÙÆâ¤Ç¡¢ÈÖÁÈ¤Î°ìÉô¤¬Àµ¾ï¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¸½ºß¡¢ÊüÁ÷¤ÏÉüµì¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¸¶°ø¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄ´ººÃæ¤Ç¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¡ÖÈÖÁÈ¤ò¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·