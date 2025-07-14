¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/07/14¡ÛÇÐÍ¥¤Î°¤Éô¥µ¥À¥ò¡¢¿ùÌîÍÚÎ¼¤¬14Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿7·î17Æü¥¹¥¿¡¼¥È¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·ÏÌÚÍË¥É¥é¥Þ¡Ö¤·¤¢¤ï¤»¤Ê·ëº§¡×¡ÊËè½µÌÚÍË¤è¤ë9»þ¡Á¢¨½é²ó³ÈÂç¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡ËÂè1ÏÃ´°À®ÈäÏª»î¼Ì²ñ¥­¥ã¥¹¥ÈÅÐÃÅ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÅÐ¾ì¡£¸½¾ì¤Ç¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û°¤Éô¥µ¥À¥ò¤Î¡È¿ä¤·¡É¢¡°¤Éô¥µ¥À¥ò¡¢¸½¾ì¤Ç¿ùÌîÍÚÎ¼¼ç±é¥É¥é¥ÞDVD¤òÇÛÉÛ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢SNS¤ÇÊç½¸¤·¤¿¼ÁÌä¤Ë¤â²óÅú¡£Ì´Ãæ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡¢¿ä¤·¤Æ¤¤¤ë¤â