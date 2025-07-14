¥¨¥È¥í¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤òÏÃ¤¹¹â¶¶³¤¿Í ¡Ö¥¨¥È¥í¡×¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤òÌ³¤á¤ëKing & Prince¤Î¹â¶¶³¤¿Í¤¬14Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ö¥¨¥È¥í¥Û¡¼¥à¡×¶äºÂËÜÅ¹¥·¥ç¡¼¥ë¡¼¥à ¥í¡¼¥ó¥Á¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÅÐÃÅ¡£¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥¨¥È¥í¡×ºÇ¹â·Ð±ÄÀÕÇ¤¼Ô¡ÊCEO¡Ë ¥Õ¥¡¥Ö¥ê¥Ã¥Ä¥©¡¦¥«¥ë¥Ç¥£¥Ê¥ê»á¤È¥È¡¼¥¯¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¥¨¥È¥í¥Û¡¼¥à¡×¶äºÂËÜÅ¹¥·¥ç¡¼¥ë¡¼¥à ¥í¡¼¥ó¥Á¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¹â