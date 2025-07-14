Ä¹¤¯¥Á¡¼¥à¤ò»Ù¤¨¤¿¥Ù¥ë¥®¡¼ÂåÉ½MF¥±¥Ó¥ó¡¦¥Ç¡¦¥Ö¥é¥¤¥Í¤¬¥Á¡¼¥à¤òµî¤ê¡¢¿·¤¿¤Ë¥×¥ì¥¤¥á¥¤¥«¡¼¤È¤·¤Æ¥ê¥è¥ó¤«¤éMF¥é¥ä¥ó¡¦¥Á¥§¥ë¥­¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¡£¤â¤Á¤í¤ó¸½»þÅÀ¤Ç¥Ç¡¦¥Ö¥é¥¤¥Í¤Û¤É¥Ó¥Ã¥°¤ÊÂ¸ºß¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¿·¤¿¤Ê¥Æ¥¯¥Ë¥·¥ã¥ó¤Î³èÌö¤Ë¤ÏÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¤Ï¤º¤À¡£¡ÖËÍ¤Ï¥±¥Ó¥ó¡¦¥Ç¡¦¥Ö¥é¥¤¥Í¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤È¤â¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Á¥§¥ë¥­¤À¤¬¡¢¡ØThe Athletic¡Ù¤Ï¤½¤Î¥Ü¥Ã¥¯¥¹Æâ¤Ø¤Î¥Ñ¥¹Ç½ÎÏ¤Ç¥Ç¡¦¥Ö