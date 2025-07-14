ÂæÉ÷5¹æ¤Ï¡¢14Æü¡Ê·î¡ËÌë¤Ï»°Î¦²­¤òËÌ¾å¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£15Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Ë¤«¤±¤Æ¤ÏËÌ³¤Æ»¤Ë¶á¤Å¤­¡¢¾åÎ¦¤¹¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ËÌÆüËÜ¤ÎÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤Ç¤ÏË½É÷¤ä¤¦¤Í¤ê¤òÈ¼¤Ã¤¿¹âÇÈ¤Ë·Ù²ü¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¢£Àþ¾õ¹ß¿åÂÓÍ½Â¬¾ðÊóÅì³¤ÃÏÊý¡Ê´ôÉì¸©¡¢ÀÅ²¬¸©¡¢°¦ÃÎ¸©¡¢»°½Å¸©¡Ë¤Ç¤Ï¡¢14Æü¡Ê·î¡Ë¤ÎÌë¤«¤é15Æü¡Ê²Ð¡Ë¤ÎÃëÁ°¤Ë¤«¤±¤ÆÀþ¾õ¹ß¿åÂÓ¤¬È¯À¸¤·¤Æ¡¢Âç±«ºÒ³²È¯À¸¤Î´í¸±ÅÙ¤¬µÞ·ã¤Ë¹â¤Þ¤ë²ÄÇ½À­¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£14Æü¡Ê·î¡ËÌë¤Ï°ÂÁ´¤ò³ÎÊÝ¤·¤¿¾å¤Ç¤ªµÙ¤ß¤¯