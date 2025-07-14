6·î²¼½Ü°Ê¹ß¡¢·²È¯ÃÏ¿Ì³èÆ°¤¬Â³¤¯¥È¥«¥éÎóÅç¶á³¤¤Ç¤Ï¡¢¿ÌÅÙ1°Ê¾å¤ÎÃÏ¿Ì¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë2000²ó°Ê¾åÈ¯À¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥È¥«¥éÎóÅç¤ÎÊõÅç¤Ç¤Ï±ÒÀ±¤ò»È¤Ã¤¿´ÑÂ¬¤Ç4¥»¥ó¥Á¤ÎÃÏ³ÌÊÑÆ°¤â¡½ÃÏ¿Ì¤Î¸¶°ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¥Þ¥°¥Þ¤¬´ØÍ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼Ò²ñÉôºÒ³²Ã´Åö¡¦ÃæßÀ¹°Æ»¥Ç¥¹¥¯¤¬²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£¡Ú½µ´©ÃÏ¿Ì¥Ë¥å¡¼¥¹¡Û¢£·²È¯ÃÏ¿ÌÂ³¤¯¥È¥«¥éÎóÅç¶á³¤ËÌ³¤Æ»¤Ç¤Ï¿ÌÅÙ3¤ÎÃÏ¿Ì¤â7·î7Æü¤«¤é7·î13Æü¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¡¢¹ñÆâ¤Ç¤Ï¿ÌÅÙ1°Ê¾å¤ÎÃÏ¿Ì¤¬456²óÈ¯À¸