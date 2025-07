THE RAMPAGEの武知海青が、7月13日に東京 後楽園ホールで行われた『ROCK IN RING 2025 ~奏でろ打撃、叫べ歓声~』に出場。11月3日に両国国技館で開催される『Ultimate Party 2025』への参戦を表明した。 (関連:【画像あり】THE RAMPAGE 武知海青出場『ROCK IN RING 2025 ~奏でろ打撃、叫べ歓声~』の模様) 武知にとって4戦目、DDTプロレスに入団してからは初戦となる今回は、上野勇希