¢¡ÂçÁêËÐ¢¦Ì¾¸Å²°¾ì½ê£²ÆüÌÜ¡Ê£±£´Æü¡¢£É£Ç¥¢¥ê¡¼¥Ê¡ËËëÆâ¡¦ÂºÉÙ»Î¡Ê°ËÀª¥±ÉÍ¡Ë¤¬Ï¢¾¡È¯¿Ê¤·¤¿¡£Æ±¡¦Ê¿¸Í³¤¡Ê¶­Àî¡Ë¤Ë±Ô¤¤½ÐÂ­¤Ç¹¶¤áÂ³¤±¡¢²¡¤·½Ð¤·¤¿¡£¡Ö²áµî£²ÅÙ¤ÎÂÐÀï¤Ç¹¶¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¼«Ê¬¤ÎÁêËÐ¤ò¼è¤êÀÚ¤ë¤³¤È¤À¤±¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿¡££²Ï¢¾¡¤Ë¡ÖÂÎ¤¬Æ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÆü¾Æ¤±¤·¤¿¶»¤òÄ¥¤Ã¤¿¡££¶·î¤Ë¸µ²£¹Ë¡¦¾È¥ÎÉÙ»Î¤¬°ËÀª¥±ÉÍ¿ÆÊý¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ö¿·ÂÎÀ©¤Î°ËÀª¥±ÉÍÉô²°¡£¥Á¡¼¥à¤È¤·¤ÆÀï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÁ´°÷¤ÇÀï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³