»²µÄ±¡Áªµó¤Ï7·î20Æü¤ÎÆüÍËÆü¡¢ÅêÉ¼¤¬¹Ô¤ï¤ìÂ¨Æü³«É¼¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£5ÅÙÌÜ¤Î¹ç¶èÁªµó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡¢ÆÁÅç¡¦¹âÃÎÁªµó¶è¤ËÎ©¸õÊä¤·¤¿¸õÊä¼Ô4¿Í¤Î17Æü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ëÁªµóÀï¤Î¡ÖÃæÈ×¤ÎÀï¤¤¡×¤ò¼èºà¤·¤Þ¤·¤¿¡£ »²µÄ±¡ÁªµóÆÁÅç¡¦¹âÃÎÁªµó¶è¤ËÎ©¸õÊä¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÆÏ¤±½Ð½ç¤Ë¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Î¿·¿Í¡¦ÂçÀÐ½¡¸õÊä44ºÐ¡¢Ìµ½êÂ°¤Ç¸½¿¦¤Î¹­ÅÄ°ì¸õÊä56ºÐ¡¢»²À¯ÅÞ¤Î¿·¿Í¡¦¶â¾ë´´ÂÙ¸õÊä43ºÐ¡¢NHKÅÞ¤Î¿·¿Í¡¦ÃæÅç¹¯¼£¸õÊä46ºÐ¤Î4¿Í¤Ç¤¹¡£ ¢£¼«Ì±ÅÞ¡¦¿·¿ÍÂçÀÐ ½¡ ¸õÊä