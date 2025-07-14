¤­¤ç¤¦´ØÅì¤ËÀÜ¶á¤·¤¿ÂæÉ÷5¹æ¤Ï¡¢º£Ìë¤Ë¤«¤±¤Æ»°Î¦²­¤òËÌ¾å¤·¡¢¤¢¤¹Ì¤ÌÀ¤Ë¤ÏËÌ³¤Æ»ÃÏÊý¤ËÀÜ¶á¡¢¾åÎ¦¤¹¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£º£Ìë¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢ÅìËÌ¤ÎÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤òÃæ¿´¤Ë¡¢ÂæÉ÷¤Ë¤è¤ë±«±À¤¬¤«¤«¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢ËÌ³¤Æ»¤ÏÅìÉô¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¤¢¤¹Ì¤ÌÀ¤«¤éÌÀ¤±Êý¤Ë¤«¤±¤Æ±«¤äÉ÷¤¬¶¯¤Þ¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢¤¢¤¹¤Ë¤«¤±¤Æ´ØÅì¤äÅìËÌ¡¢ËÌ³¤Æ»¤ÎÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤Ç¤ÏÇÈ¤¬¹â¤¯¤Ê¤ê¡¢¤¦¤Í¤ê¤òÈ¼¤Ã¤¿Âç¤·¤±¤È¤Ê¤ë½ê¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¡ÚCG¤Ç¸«¤ë¡ÛÂæÉ÷5¹æ¤ÎÍ½ÁÛ