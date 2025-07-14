°æ¾åèßÆó¤µ¤óÅÁÅýÅª¤ÊÇò¼§À½ºîµ»Ë¡¤ò¶Ë¤á¤¿Æ«·Ý²È¤Ç¿Í´Ö¹ñÊõ¤Î°æ¾åèßÆó¡Ê¤¤¤Î¤¦¤¨¡¦¤Þ¤ó¤¸¡Ë¤µ¤ó¤¬14Æü¸á¸å1»þ45Ê¬¡¢Ê¡²¬»Ô¤ÎÉÂ±¡¤Ç»àµî¤·¤¿¡£96ºÐ¡£º´²ì¸©½Ð¿È¡£Áòµ·¡¦¹ðÊÌ¼°¤ÎÆü»þ¤ä¾ì½ê¤ÏÌ¤Äê¡£Â¤·Á¤ä¿§Ä´¤ÎÈþ¤·¤µ¤òÄÉµá¤·¤¿À¶¿·¤ÊÇò¼§¤ÎºîÉ÷¤ò³ÎÎ©¤·¡¢1979Ç¯¤Ë¡¢Âî±Û¤·¤¿µ»Ç½¤ò»ý¤Ä¿Í¤òÉ½¾´¤¹¤ë¡Ö¸½Âå¤ÎÌ¾¹©¡×¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£87Ç¯¤Ë¤ÏÆüËÜÅÁÅý¹©·ÝÅ¸¤ÇÊ¸ÉôÂç¿Ã¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£95Ç¯¤ËÇò¼§µ»Ë¡¤Ç¹ñ¤Î½ÅÍ×Ìµ·ÁÊ¸²½ºâÊÝ»ý¼Ô¡Ê¿Í´Ö