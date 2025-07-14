7·î20Æü¤ËÅê³«É¼¤Î»²µÄ±¡Áªµó¡£¸©Æâ¤Ç13Æü¤Þ¤Ç¤Ë´üÆüÁ°ÅêÉ¼¤òºÑ¤Þ¤»¤¿¿Í¤Ï¡¢3Ç¯Á°¤ÎÁ°²ó¤ÈÈæ¤ÙÂ¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸©Áªµó´ÉÍý°Ñ°÷²ñ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢´üÆüÁ°ÅêÉ¼¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿4Æü¤«¤é13Æü¤Þ¤Ç¤Î10Æü´Ö¤Ë¡¢9Ëü1842¿Í¤¬ÅêÉ¼¤òºÑ¤Þ¤»¤Þ¤·¤¿¡£Áªµó¿ÍÌ¾ÊíÅÐÏ¿¼Ô¿ô¤ÎÁ´ÂÎ¤ËÀê¤á¤ë³ä¹ç¤Ï8.34¡ó¤Ç¡¢1Æü¤¢¤¿¤ê¤ª¤è¤½9200¿Í¤¬ÅêÉ¼¤ËË¬¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Áªµó´ü´Ö¤¬º£²ó¤è¤ê1ÆüÄ¹¤«¤Ã¤¿Á°²ó¡¦3Ç¯Á°¤Î»²±¡Áª¤Ï11Æü´Ö¤Ç8Ëü¿ÍÍ¾¤ê¡¢1Æü¤¢¤¿¤ê7300¿Í¤Û¤É¤Ç¤·¤¿