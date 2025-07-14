SKA SKA CLUB / ROCK¡ÇA¡ÇTRENCH¤Î»³¿¹ÂçÊå¤ÈÈ«»³ÂóÌé¡¢ASIAN KUNG-FU GENERATION / PHONO TONES¤Î°ËÃÏÃÎ·é¡¢¥Ù¡¼¥·¥¹¥ÈMIYA¤Ë¤è¤ë¿·¥Ð¥ó¥É¤¬Name the Night¤À¡£ Name the Night¤¬7·î11Æü¡¢Åìµþ¡¦¿·ÂåÅÄFEVER¤Ë¤Æ¡¢ASIAN KUNG-FU GENERATION¤Î´îÂ¿·ú²ð¤È»³ÅÄµ®ÍÎ¤Î¥æ¥Ë¥Ã¥ÈCosmostudio¤Ë²Ã¤¨¡¢¸µ¤Í¤´¤È¤Î¥®¥¿¥ê¥¹¥È¡¿¥³¥ó¥Ý¡¼¥¶¡¼¤Î¥Þ¥¹¥À¥ß¥º¥­¤òÃæ¿´¤È¤¹¤ë¥Ð¥ó¥Émiida¤ò·Þ¤¨¡¢½é¤Î¼«¼ç´ë²è¥¤¥Ù¥ó¥È¡ãName the Night presents¡ÖËþ