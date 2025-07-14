TSMC¤Î¿Ê½Ð¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢·ÐºÑÇÈµÚ¸ú²Ì¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¼þÊÕÆ»Ï©¤Î½ÂÂÚ¤äÃÏ²¼¿å¤ÎÊÝÁ´¤Ê¤É¡¢¿·¤¿¤Ê²ÝÂê¤â»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À¤³¦¤«¤éÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë°ìÂç»ö¶È¤Ë¸õÊä¼Ô¤¿¤Á¤Î¹Í¤¨¤Ï¡© È¾Æ³ÂÎ´ØÏ¢´ë¶È¤Î½¸ÀÑ¤ò¡Ö·§ËÜ¥â¥Ç¥ë¡×¤ÈÉ½¸½¤¹¤ë¼«Ì±ÅÞ¡¦¸½¿¦¤ÎÇÏ¾ìÀ®»Ö¸õÊä¡Ê60¡Ë¤Ï¡¢14Æü¤ËµÆÍÛÄ®¤Ç±éÀâ¤·¡¢¤½¤Î·§ËÜ¥â¥Ç¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö½ÂÂÚ¤äÃÏ²¼¿å¤Î·üÇ°¤òÊ§¿¡¤·¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤È¤·¤Æ¤âÀ®¸ù¤µ¤»¤ë¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£ ¼«Ì±¡¦¸½¿¦ÇÏ¾ìÀ®»Ö¸õÊä¡Ö