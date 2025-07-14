´ôÉì»Ô¤ÎÉÔºß¼ÔÅêÉ¼½ê¤Ç¥ß¥¹¤¬¤¢¤ê¡¢1É¼¤¬Ìµ¸ú¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ ´ôÉì»Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢12Æü¸á¸å1»þÈ¾¤´¤í¡¢»²±¡Áª¤Î´üÆüÁ°¡¦ÉÔºß¼ÔÅêÉ¼½ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë´ôÉì»Ô³©¸«¤ÎÅìÉô¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¥»¥ó¥¿ー¤Ë2¿Í¤¬ÉÔºß¼ÔÅêÉ¼¤ËË¬¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ ËÜÍè¤ÏÅêÉ¼¼Ô1¿Í¤ËÂÐ¤·¿¦°÷¤¬1¿Í¤º¤ÄÂÐ±þ¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢2¿Í¤Î°Õ¸þ¤â¤¢¤ê¡¢¿¦°÷1¿Í¤¬2¿Í¤ËÆ±»þ¤ËÀâÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ÉÔºß¼ÔÅêÉ¼¤Ï¡¢½»Ì±É¼¤Î¤¢¤ë»ÔÄ®Â¼¤«¤é¼«Âð¤ËÍ¹Á÷¤ÇÆÏ¤¤¤¿ÅêÉ¼ÍÑ»æ