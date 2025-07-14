¸©Æâ¤Ï14Æü¤âµ¤²¹¤¬¾å¤¬¤ê¡¢¿·³ã»ÔÃæ±û¶è¤Ç¤³¤È¤·½é¤ÎÌÔ½ëÆü¤È¤Ê¤ë¤Ê¤É¹­¤¤ÈÏ°Ï¤Ç¤³¤Î²Æ°ìÈÖ¤Î½ë¤µ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ç®Ãæ¾É¤Ë¤è¤ë»à¼Ô¤â³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ê¥ê¥Ýー¥È¡Ë¡Ö¤³¤Î»þ´Ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¶¯¤¤Æüº¹¤·¤¬±À¤Î·ä´Ö¤«¤é¤½¤½¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤¸¤á¤¸¤á¤È¤·¤¿Ç®¤¤¶õµ¤¤¬ÂÎ¤Ë¤Þ¤È¤ï¤ê¤Ä¤¯¤è¤¦¤Ç¤¹¡×¿·³ã»ÔÃæ±û¶è¤Ç¤ÏºÇ¹âµ¤²¹¤¬35.9ÅÙ¤Þ¤Ç¾å¤¬¤ê¡¢¤³¤È¤·½é¤ÎÌÔ½ëÆü¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¤Û¤«¾å±Û»ÔÂç³ã¤Ç37.8ÅÙ¤Ê¤É¹­¤¤ÈÏ°Ï¤Ç¤³¤Î²Æ°ìÈÖ¤Î½ë¤µ