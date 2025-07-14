Ç®ÅÄ¿ÀµÜ¼þÊÕ¤Î¤Ë¤®¤ï¤¤ÁÏ½Ð¤Ø¿·¤¿¤Ê·×²è¤¬Î©¤Á¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡ÛÍèÇ¯¤ÎŽ¢·àÃÄ»Íµ¨Ž£·à¾ì °ÜÅ¾¥ªー¥×¥óÌÜ¶Ì¤Ë ¡ÈÇ®ÅÄ³°±ñ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡É »ÏÆ° ·ò¹¯ÈþÍÆµ¡´ï¥áー¥«ーMTG¤ÈÌ¾Å´¤Ê¤É¤¬Î©¤Á¾å¤² 7·î14Æü¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿Ç®ÅÄ³°±ñ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï¡¢Ì¾¸Å²°»Ô¤Î·ò¹¯ÈþÍÆµ¡´ï¥áー¥«ーMTG¤ÈÌ¾Å´¡¢³¹¤Å¤¯¤êÃÄÂÎ¡¦¤¢¤Ä¤¿µÜ½É²ñ¤¬Î©¤Á¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£ Ç®ÅÄ¿ÀµÜ¤Î¼þÊÕ¤ò¿ÀµÜ¡Ö³°±ñ¡×¤È°ÌÃÖ¤Å¤±¡¢µîÇ¯¥ª&#125