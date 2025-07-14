¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹»ùÅç¤Î¥ë¡¼¥­¡¼¥·¥ê¡¼¥ºÂè11Àï¡ÖÂè36²óÀ¥¸Í¤Î¼ãÏÉ·èÄêÀï¡×¤Ï5ÆüÌÜ10¡Á12R¤Ç½àÍ¥¾¡Àï¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢15Æü¤ÎºÇ½ªÆü12R¤ÇÁè¤ï¤ì¤ëÍ¥¾¡Àï¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬½Ð¤½¤í¤Ã¤¿¡£¤ª¸«»ö¡ª½àÍ¥¾¡Àï10R¤ÎÁÒÉÙÂçÀ¿¡Ê23¡á°¦ÃÎ¡¦130´ü¡Ë¤Ï¡¢¥«¥É3¥³¡¼¥¹¤«¤é·þ¤ê¤Ë½Ð¤¿»³²¼Âçµ±¤Î¡¢¤µ¤é¤Ë¾å¤ò»×¤¤ÀÚ¤Ã¤Æ2ÃÊ·þ¤ê¡£¤³¤ì¤¬¥Ä¥Ü¤Ë¤Ï¤Þ¤ê¡¢¸åÂ³¤ò°ìµ¤¤ËÆÍ¤­Êü¤·¤¿¡£½éÅÐ¾ì¤Î»ùÅç¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼½é¤ÎÍ¥¾¡Àï¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤Æ¡ÖÎÉ¤«¤Ã¤¿¡ª¥á¥Ã¥Á¥ã¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª