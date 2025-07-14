NCT¤Î¥Æ¥ó¤¬¡¢Ì¥ÏÇÅª¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤òÎº¤Ë¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö²¦»ÒÍÍ¡×¥Æ¥ó¤Îµ®¸ø»Ò¥ª¡¼¥é¥Æ¥ó¤ÏºÇ¶á¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£¸ø³«¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¥¹¡¼¥Ä¤ò´°àú¤ËÃå¤³¤Ê¤·¤¿¥Æ¥ó¤Î»Ñ¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÆÃ¤Ë¡¢¥«¥é¡¼¥ì¥ó¥º¤òÃåÍÑ¤·¤¿ÀÄ¤¤Æ·¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¡¢Ì¥ÏÇÅª¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬¸«¤ë¼Ô¤Î»ëÀþ¤ò°ú¤­¤Ä¤±¤¿¡£¤³¤ÎÅê¹Æ¤ò¸«¤¿¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¥¤¥®¥ê¥¹¿Í¤ß¤¿¤¤¡Ä¡×¡Ö¿§µ¤¤¬¤ä¤Ð¤¤¡×¡ÖÈþ¤·¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÌÜ