»²À¯ÅÞ¤Î¿ÀÃ«½¡Ê¾ÂåÉ½¤¬7·î14Æü¹âÃÎÆþ¤ê¤·¡¢¸ºÀÇ¤äÀÑ¶ËºâÀ¯¤ÇÆüËÜ¤ÎÀ¯¼£¤ÎÊý¸þÀ­¤òÊÑ¤¨¤¿¤¤¤ÈÁÊ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£»²À¯ÅÞ¤Î¿ÀÃ«½¡Ê¾ÂåÉ½¤Ï¡¢»²µÄ±¡Áªµó¤ÎÅÞ¸øÇ§¸õÊä¤Î±þ±ç¤Î¤¿¤á¹âÃÎ¤òË¬¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¹âÃÎ»Ô¤Ç±éÀâ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¿ÀÃ«ÂåÉ½¤Ï½¸¤Þ¤Ã¤¿Í­¸¢¼Ô¤òÁ°¤Ë¡¢»²±¡Áª¤ÇÅÞ¤¬·Ç¤²¤Æ¤¤¤ë½ÅÍ×À¯ºö¤Î1¤Ä¤Ç¤¢¤ë·ÐºÑ¤ÎÎ©¤ÆÄ¾¤·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¼º¤ï¤ì¤¿30Ç¯¤ò¼è¤êÌá¤¹¤¿¤á¤Ë¸ºÀÇ¤ò¤ª¤³¤Ê¤¦¤Ù¤­¤À¡×¤ÈÁÊ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¢£»²À¯ÅÞ ¿ÀÃ«½¡Ê¾ÂåÉ½¡Ö¤ª¶â¤¬¤Ê¤¤¤«¤é¤ª¶â