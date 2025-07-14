·§ËÜ»Ô¤Î»ÔÆ»¤ÇÁö¹ÔÃæ¤Î¾èÍÑ¼Ö¤ËÌÚ¤¬ÅÝ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿½÷À­¤Ë ¤±¤¬¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û±«¤ÇÅÝÌÚ¤«¡©¼Ö¤Î¥Õ¥í¥ó¥È¥¬¥é¥¹¤¬ÇË¤ì¤ë¤â±¿Å¾¼ê¤Ë ¤±¤¬¤Ê¤··§ËÜ µ­¼Ô¡Ö¼Ö¤Ï¥Ü¥ó¥Í¥Ã¥È¤¬¤Ø¤³¤ß¡¢¥Õ¥í¥ó¥È¥¬¥é¥¹¤¬³ä¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡× 14Æü¸áÁ°8»þÈ¾¤´¤í¡¢·§ËÜ»ÔËÌ¶è¿¢ÌÚÄ®¤Î»ÔÆ»¤Ç¡¢¾èÍÑ¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿60Âå¤Î½÷À­¤«¤é¡ÖÌÚ¤¬¼Ö¤ËÅÝ¤ì¤Æ¤­¤Æ½Ð¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤È119ÈÖÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ ÌÚ¤¬¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¼Ö¤Î¥Õ¥í