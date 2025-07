「ユニクロ」とディズニーによるプロジェクト「MAGIC FOR ALL」の10周年を記念した特別なコレクションが、7月から2026年8月までの期間、全国の「ユニクロ」店舗およびオンラインストアで発売される。【写真】ピクサーやマーベルも!「MAGIC FOR ALL」10周年記念コレクションをイッキに見る■懐かしいデザインが再集結「MAGIC FOR ALL」は、ディズニーの“夢と魔法の世界”、PIXARの“創造性”、MARVELの“アクション”、STAR