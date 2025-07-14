°¦ÃÎ¸©ÈøÄ¥°°»Ô¤Ç¡¢¸¶ÉÕ¥Ð¥¤¥¯¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿87ºÐ¤Î½÷À­¤¬»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¸¶ÉÕ¥Ð¥¤¥¯¤Î87ºÐ½÷À­»àË´ ¥³¥ó¥Ó¥ËÃó¼Ö¾ì¤ËÆþ¤í¤¦¤È¤·¤¿¥ï¥´¥ó¼Ö¤È¤Ö¤Ä¤«¤ë ¥ï¥´¥ó¼Ö¤Î½÷¡ÖÃó¼Ö¾ì¤ÎÊý¤ò¸«¤Æ¤¤¤ÆÁ°¤Ï¤è¤¯¸«¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡× °¦ÃÎ¡¦ÈøÄ¥°°»Ô ·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¤­¤ç¤¦¸áÁ°8»þÈ¾¤´¤í¡¢ÈøÄ¥°°»ÔÅì°õ¾ìÄ®¤Ç¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ÎÃó¼Ö¾ì¤ËÆþ¤í¤¦¤È±¦ÀÞ¤·¤¿¥ï¥´¥ó¼Ö¤¬¡¢Ä¾¿Ê¤Î¸¶ÉÕ¥Ð¥¤¥¯¤È¤Ö¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ ¤³¤Î»ö¸Î¤Ç¡¢¸¶ÉÕ¥Ð¥¤¥¯¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿