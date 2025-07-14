µ­¼Ô²ñ¸«¤¹¤ë¹áÀî¸©¤ÎÃÓÅÄË­¿ÍÃÎ»ö¡á14Æü¸á¸å¡¢¹â¾¾»ÔÅÅÆ°¼Ö¤¤¤¹¤ò»È¤¦ÃË»ÒÀ¸ÅÌ¤¬º£½Õ¤Î¼õ¸³¤Ç¡¢»äÎ©¹â¤ÈÏÃ¤·¹ç¤¦µ¡²ñ¤Î¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¿Ê³Ø¤òÃÇÇ°¤·¤¿ÌäÂê¤Ç¡¢ÃÓÅÄË­¿Í¹áÀî¸©ÃÎ»ö¤Ï14Æü¡ÖÊÝ¸î¼Ô¤«¤éºòÇ¯½©¤ËÁêÃÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¸©¤ÎÂÐ±þ¤Ï½½Ê¬¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Èó¾ï¤Ë¿½¤·Ìõ¤Ê¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÄÄ¼Õ¤·¤¿¡£ÃÓÅÄ»á¤Ïµ­¼Ô²ñ¸«¤Ç¡¢ºÆÈ¯ËÉ»ßºö¤È¤·¤Æ¡¢Êç½¸Í×¹à¤ËÄ¾ÀÜ¤ÎÏÃ¤·¹ç¤¤¤òÂ¥¤¹µ­ºÜ¤ò¤¹¤ë¤è¤¦»äÎ©¹â¤Ëµá¤á¤¿¤Û¤«¡¢¸øÎ©Ãæ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¾ã³²¤Î¤¢