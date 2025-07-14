¥³¥ó¥Ðー¥¹¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï7·î14Æü¡¢2025½©Åß¥·ー¥º¥ó¤Î¿·ºî¤È¤·¤Æ¡¢ÉÙ³ßÍ¦¼ù¤¬ÃåÍÑ¤¹¤ë¡ØCONS VICBOUND¡Ù¤Î¿·¿§¤ò7·î18Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£ ¸½Âå¤Î¥×¥ìー¥äー¤ÎÂ¿ÍÍ¤Ê¥Ëー¥º¤Ë±þ¤¨¤ë¹â¤¤µ¡Ç½À­¤È¥Ç¥¶¥¤¥óÀ­¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡ØCONVERSE BASKETBALL¡Ù¡£Âè1ÃÆ¤È¤·¤ÆÈ¯É½¤µ¤ì¤¿ÉÙ³ß¤¬ÃåÍÑ¤¹¤ë¡ØCONS VICBOUND¡Ù¤Ï¡¢¹â¤¤¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹À­¤È¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ê