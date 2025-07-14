¥È¥«¥éÎóÅç¤Î¶á³¤¤ÇÂ³¤¯·²È¯ÃÏ¿Ì¤ò¼õ¤±¡¢14Æü¸©¤ÈÂ¼¤Ï¡¢¹ñ¤È¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç²ñµÄ¤ò³«¤­¡¢º£¸å¤ÎÂÐ±þ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¹ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¹ñ¤Ï¡¢Â¼¤«¤é²ÈÃÜ¤òÈòÆñ¤µ¤»¤ë¾ì¹ç¤ËÈñÍÑ¤ò°ìÉôÊä½õ¤¹¤ëÊý¿Ë¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£6·î¤«¤é·²È¯ÃÏ¿Ì¤¬Â³¤¯¥È¥«¥éÎóÅç¡£14Æü¤â¸áÁ°8»þ32Ê¬¤´¤í¤Ë½½ÅçÂ¼¤Î°­ÀÐÅç¤Ç¿ÌÅÙ4¤ÎÍÉ¤ì¤ò´ÑÂ¬¤·¤Þ¤·¤¿¡£7·î7Æü°Ê¹ß¡¢¿ÌÅÙ5°Ê¾å¤ÎÍÉ¤ì¤Ï´ÑÂ¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¿ÌÅÙ4¤ÎÍÉ¤ì¤ò´ÑÂ¬¤¹¤ë¤Î¤Ï4ÆüÏ¢Â³¤Ç¤¹¡£°ìÏ¢¤Î·²È¯ÃÏ¿Ì¤Ç¿ÌÅÙ