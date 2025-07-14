Ãæ¹ñ¤Î6·î¤Î¥¢¥á¥ê¥«¸þ¤±¤ÎÍ¢½Ð¤ÏµîÇ¯¤ÎÆ±¤¸»þ´ü¤ÈÈæ¤Ù¤Æ16.1%¸º¾¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¡¢Ãæ¹ñ¤ÏÍ¢½ÐÀè¤ÎÂ¿³Ñ²½¤ò¤Ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢À¤³¦Á´ÂÎ¤Ø¤ÎÍ¢½Ð¤Ï5.8%¤ÎÁý²Ã¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ãæ¹ñ¤ÎÀÇ´ØÁí½ð¤¬14ÆüÈ¯É½¤·¤¿ËÇ°×Åý·×¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢6·î¤Î¥¢¥á¥ê¥«¸þ¤±¤ÎÍ¢½Ð¤Ï381²¯¥É¥ë¡¢¤ª¤è¤½5Ãû6000²¯±ß¤ÈµîÇ¯¤ÎÆ±¤¸»þ´ü¤ÈÈæ¤Ù¤Æ16.1%¸º¾¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÊÆÃæ¤ÎËÇ°×Ëà»¤¤¬±Æ¶Á¤·¤¿·Á¤Ç¤¹¤¬¡¢34.5%¤Î¸º¾¯¤À¤Ã¤¿5·î¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È¥Þ¥¤¥Ê¥¹Éý¤Ï½Ì¾®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£5·î