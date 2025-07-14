Conton Candy¤¬2025Ç¯½©¤ËÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ëÅìÌ¾ºå¤ÎÂÐ¥Ð¥ó¥Ä¥¢¡¼¡ãConton Candy pre. Boost! Boost! Boost! Tour 2025¡ä¤ÎÂÐ¥Ð¥óÁê¼ê¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£ 11/22(ÅÚ)Âçºå¡¦¿´ºØ¶¶ Music Club JANUS²ñ¾ì¤Ç¤Ï¤Ê¤­¤´¤È¡¢11/24(·î¡¦½Ë)°¦ÃÎ¡¦Ì¾¸Å²° JAMMIN¡Ç²ñ¾ì¤Ç¤Ïyutori¡¢11/30(Æü)Åìµþ¡¦Âå´±»³UNIT²ñ¾ì¤Ï35.7¤È¤ÎÂÐ¥Ð¥ó¤È¤Ê¤ë¡£ Á´¥Ð¥ó¥É¡¢½÷À­¥Ü¡¼¥«¥ê¥¹¥È¤ò·Þ¤¨¤¿ËÜ¥Ä¥¢¡¼¤Ï¡¢³Æ²ñ¾ì¡¢Æ±¤¸¥í¥Ã¥¯¥·¡¼¥ó¤òÀï¤¤¡¢À¸¤­È´¤¯¶¯¤¤°Õ»Ö¤ò»ý¤Ã¤¿¥Ð