¥µ¥Ã¥«ーJ3¥«¥Þ¥¿¥Þー¥ì»¾´ô¤Î¿·´ÆÆÄ¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¶â¾áÀ®»á¡£¤ª¤È¤È¤¤(12Æü)¤Î½é¿Ø¤ò¾¡Íø¤Ç¾þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ ¤ª¤È¤È¤¤¥Ûー¥à¤ÇÆÊÌÚSC¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¿å¿§¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©ー¥à¥«¥Þ¥¿¥Þー¥ì»¾´ô¡£¶â¿·´ÆÆÄ¤â»î¹ç¤Î¹ÔÊý¤òÀÅ¤«¤Ë¸«¼é¤ê¤Þ¤¹¡£ Á°È¾¡¢Áê¼ê¤ËÀèÀ©ÅÀ¤òµö¤·¤¿¥«¥Þ¥¿¥Þー¥ì¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î6Ê¬¸å¤Ë¡Ä¡ÖÀîÀ¾¤À¡¢ÀîÀ¾¤Î¥Ü¥ìー¡ª¡×ÀîÀ¾¤Î¥·¥åー¥È¤ÇÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤­¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ÇÀª¤¤¤Å¤¤¤¿¤Î¤«¡¢¸å