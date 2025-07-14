ÇÐÍ¥¡¦°ëÂ¼Í¦ÅÍ¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¡¢¥«¥ó¥Æ¥ì¡¦¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï·î10¥É¥é¥Þ¡ØËÍÃ£¤Ï¤Þ¤À¤½¤ÎÀ±¤Î¹»Â§¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¡Ù¡ÊËè½µ·îÍË¸å10¡§00¡Ë¤¬¡¢¤­¤ç¤¦14Æü¤ËÊüÁ÷¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¡£Âè1ÏÃ¤Ë¤Ï¡¢Â¼Àî³¨Íü¤¬¥²¥¹¥È½Ð±é¤ò²Ì¤¿¤¹¡£¡ÚÂè1ÏÃ¥«¥Ã¥È¡Û¡Ø¤Û¤¯¤Û¤·¡Ù°ð³À¸ãÏº¤Ï9Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÌ±ÊüÏ¢¥É¥é½Ð±é¥É¥é¥Þ¥¿¥¤¥È¥ë¤ÎÎ¬¾Î¤Ï¡Ø¤Ü¤¯¤Û¤·¡Ù¡£Ï¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤¢¤µ¤¬Íè¤¿¡Ù¡¢Âç²Ï¥É¥é¥Þ¡ØÀÄÅ·¤ò¾×¤±¡Ù¤Ê¤É¡¢¿ô¡¹¤Î¥Ò¥Ã¥Èºî¤òÀ¤¤ËÁ÷¤ê½Ð¤·¤¿µÓËÜ²È¡¦Âç¿¹Èþ