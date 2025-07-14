ÃË»Ò1¼¡¥ê¡¼¥°¥Ï¥ó¥¬¥ê¡¼Àï¤Ç¥·¥å¡¼¥È¤¹¤ëÅÏÊÕ¡á¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¡Ê¥²¥Ã¥Æ¥£¡á¶¦Æ±¡Ë¿å±Ë¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢Âè4Æü¤Ï14Æü¡¢¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤Ç¿åµåÃË»Ò¤Î1¼¡¥ê¡¼¥°¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢BÁÈ¤ÎÆüËÜ¤Ï¥Ï¥ó¥¬¥ê¡¼¤Ë18¡½23¤ÇÇÔ¤ì¤Æ³«Ëë2Ï¢ÇÔ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Á°È¾¤Ï8¡½10¤ÇÀÞ¤êÊÖ¤·¡¢¸åÈ¾¤ËÆÍ¤­Êü¤µ¤ì¤¿¡£Â­Î©¤ÈÅÏÊÕ¤¬¤È¤â¤Ë4ÅÀ¤òµó¤²¤¿¡£¡Ê¶¦Æ±¡Ë