¡þ¥»¡¦¥ê¡¼¥°¥ä¥¯¥ë¥È¡¦ÃæÂ¼Í¥¡½µð¿Í¡¦À¾´Ü¡ÊÀÅ²¬¡Ëºå¿À¡¦¹â¶¶¡½ÃæÆü¡¦Ìø¡Ê¹Ã»Ò±à¡Ë¹­Åç¡¦¾²ÅÄ¡½DeNA¡¦Åì¡Ê¥Þ¥Ä¥À¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë¡þ¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¦¥¨¥¹¥Ô¥Î¡¼¥¶¡½³ÚÅ·¡¦¥ä¥Õ¡¼¥ì¡Êµþ¥»¥é¥É¡¼¥àÂçºå¡Ë¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¦Í­¸¶¡½¥í¥Ã¥Æ¡¦¥Ü¥¹¡Ê¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤¥É¡¼¥à¡Ë