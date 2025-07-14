7·î13Æü¡¢¿·³ã¸©µû¾Â»Ô¤Î»³¤Ç·ÌÎ®Äà¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿67ºÐ¤ÎÃËÀ­¤¬Âô¤Ç»àË´¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»àË´¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢ÀéÍÕ¸©ÌîÅÄ»Ô¤Î¾®´Ø°ÂÉ§¤µ¤ó¡Ê67¡Ë¤Ç¤¹¡£¾®´Ø¤µ¤ó¤Ï13Æü¡¢Í§¿Í¤ÎÃËÀ­¤È¤È¤â¤Ëµû¾Â»Ô±§ÄÅÌî¤Î²¼¹ÓÂô¤ÇÄà¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸á¸å2»þ¤´¤í¤ËÍ§¿Í¤È¤Ï¤°¤ì¡¢¹ÔÊý¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é½ÉÇñÀè¤ËÌá¤Ã¤¿Í§¿Í¤¬¸á¸å6»þÈ¾¤¹¤®¤ËÄÌÊó¡£·Ù»¡¤È¾ÃËÉ¤¬14ÆüÄ«¤«¤éÌó15¿ÍÂÖÀª¤ÇÁÜº÷¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¸áÁ°6»þÈ¾¤´¤í¡¢¸½¾ì¶á¤¯¤Î