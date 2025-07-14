º´¡¹ÌÚÏ¯´õ PHOTO:aflo ¥É¥¸¥ãー¥¹¡¦¥í¥Ðー¥Ä´ÆÆÄ¤Ï13Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö14Æü¡Ë¡¢±¦¸ª¤ÎÉÔÄ´¤Ç60Æü´Ö¤ÎÉé½ý¼Ô¥ê¥¹¥ÈÆþ¤ê¤·¤Æ¤¤¤ëº´¡¹ÌÚÏ¯´õÅê¼ê¡Ê23¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö2ÆüÁ°¤Ë¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤ÇÅê¤²¤¿¡£µåÂ®¤Ï90¥Þ¥¤¥ë¤ËÃ£¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¼¡¤ÏÌÀÆü¤â¤¦1²ó¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤ËÆþ¤ë¡£¤½¤³¤«¤é¥é¥¤¥ÖBP¤Ë¿Ê¤ß¥ê¥Ï¥Ó¥ê¥¢¥µ¥¤¥á¥ó¥È¤Ø°Ü¤ë¡£º£¤Î¤È¤³¤í8·î²¼½Ü¤ÎÉüµ¢¤¬ÌÜ°Â¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£ ¤Þ¤¿º´¡¹ÌÚ¤Îµ¯ÍÑË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤½¤³¤Þ¤Ç¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£