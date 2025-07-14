ËÌÎ¦ºâÌ³¶É¤Î¿·¤¿¤Ê¶ÉÄ¹¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¸¶°æ±Ñ°ì»á¤¬14Æü²ñ¸«¤·¡¢ÃÏ¿Ì¤È¹ë±«¤«¤é¤ÎÉüµì¡¦Éü¶½¤ØÃÏ°è¤ÈÃæ±û¤Î¤Ä¤Ê¤®Ìò¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤¤¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¸¶°æ»á¤ÏÆÁÅç¸©½Ð¿È¤Î60ºÐ¡£1984Ç¯¤Ë»Í¹ñºâÌ³¶É¤ËÆþ¶É¤·¡¢¹ñÍ­ºâ»º¤äºâÀ¯ÅêÍ»»ñ¤òÃ´Åö¤¹¤ëÍýºâ¶É¤Î´ÉÍý²ÝÄ¹¤Ê¤É¤ò·Ð¤Æ7·î1ÆüÉÕ¤±¤ÇËÌÎ¦ºâÌ³¶ÉÄ¹¤Ë½¢Ç¤¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸¶°æ»á¤ÏÃÏ¿Ì¤ÇÈï³²¤ò¼õ¤±¤¿¼·Èø»Ô¤ÈÎØÅç»Ô¤ò6·î¤Ë»ë»¡¤·¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ËÌÎ¦ºâÌ³¶É¡¦¸¶°æ±Ñ°ì ¿·¶ÉÄ¹¡ÖÀ¸¡¹