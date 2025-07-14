º£µ¨¤Ï20ËÜÎÝÂÇ¤Ê¤ë¤«¡£¥Õ¥¡¥ó¤Î´üÂÔ¤Ï¹â¤¤(C)»º·Ð¿·Ê¹¼ÒÆüËÜ¥Ï¥à¤ÎÀ¶µÜ¹¬ÂÀÏº¤¬¹¥Ä´¤À¡£7·î13Æü¤Î¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹Àï¤Ç¤Ï¡¢5²óÎ¢¤ÎÂè3ÂÇÀÊ¤Ëº£¥·¡¼¥º¥ó7ËÜÌÜ¤È¤Ê¤ë2¥é¥ó¤òÊü¤Ã¤¿¡£¡ÚÆ°²è¡ÛÂçÇúÈ¯¤ÎÍ½´¶À¶µÜ¹¬ÂÀÏº¤¬Êü¤Ã¤¿¹ë²÷2¥é¥ó¤Î±ÇÁü¤ò¸«¤ë¤³¤ì¤Ç7·î¤Î¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤Ï2ËÜÌÜ¡£À¶µÜ¤Ï7·î¤Ï¤È¤Ë¤«¤¯Ä´»Ò¤¬ÎÉ¤¤¡£7·î¤Î·î´ÖÂÇÎ¨¤Ï.326¤È3³ä¤òÄ¶¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¸½ºß¤Î¥·¡¼¥º¥óÂÇÎ¨.268¤ÈÈæ³Ó¤¹¤ë¤È¡¢¾õÂÖ¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÌÀ¤é¤«¡£2³äÂæ¸å