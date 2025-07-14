´Ú¹ñ¤ÎÕú¼â±ÙÁ°ÂçÅýÎÎ¤¬Èó¾ï²ü¸·¤òÀë¸À¤¹¤ëÍýÍ³¤òºî¤ë¤¿¤á¡¢ËÌÄ«Á¯¤Ë¥É¥í¡¼¥ó¤òÈô¤Ð¤·¤ÆÄ©È¯¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿µ¿¤¤¤ò¤á¤°¤ê¡¢´Ú¹ñ¤ÎÆÃÊÌ¸¡»¡´±¤Ï14Æü¡¢´Ú¹ñ·³¤Î´Ø·¸ÉôÂâ¤Ê¤É¤ò²ÈÂðÁÜº÷¤·¤Þ¤·¤¿¡£´Ú¹ñ¤ÎÆÃÊÌ¸¡»¡´±¤Ï¡¢ÕúÁ°ÂçÅýÎÎ¤¬µîÇ¯12·î¤ÎÈó¾ï²ü¸·¤òÀë¸À¤¹¤ëÍýÍ³¤òºî¤ë¤¿¤á¡¢ËÌÄ«Á¯¤ÎÊ¿¾í¤ËµîÇ¯10·î¡¢¥É¥í¡¼¥ó¤òÈô¤Ð¤·¤ÆÄ©È¯¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¤Ê¤É¤Îµ¿¤¤¤¬¤¢¤ë¤È¤ß¤Æ¡¢³°´µÍÆµ¿¤Ç¤ÎÁÜºº¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÆÃÊÌ¸¡»¡´±¤Ï14