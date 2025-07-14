°¦ÃÎ¸©¤Î½»Âð³¹¤Ç½»Âð3Åï¤¬¾Æ¤±¤ë²Ð»ö¤¬È¯À¸¤·¡¢14Æü¸á¸å5»þ¸½ºß¤â¾Ã²Ð³èÆ°¤¬Â³¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²Ð»ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ï°¦ÃÎ¡¦½ÕÆü°æ»Ô¤Î½»Âð¤Ç¡¢14Æü¸á¸å2»þ20Ê¬¤´¤í¡¢¡Ö·úÊª¤Î2³¬¤«¤é²Ð¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡×¤Ê¤É¤È·Ù»¡¤ä¾ÃËÉ¤ËÄÌÊó¤¬Áê¼¡¤®¤Þ¤·¤¿¡£¸½ºß¤â¾Ã²Ð³èÆ°¤ÏÂ³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢²Ð¸µ¤Î2³¬·ú¤Æ½»Âð¤¬Ç³¤¨¤¿¤Û¤«¡¢ÎÙÀÜ¤¹¤ë½»Âð2Åï¤Ë¤â±ä¾Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¾ÃËÉ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¸µ¤Î½»Âð¤ÇÊë¤é¤¹3¿Í¤È¤âÏ¢Íí¤¬¼è¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ