¸¤¤¬¿©Êµ¤ò¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¿´Íý ¸¤¤Ï¡¢¿Í´Ö¤Ç¤¢¤ë»ô¤¤¼ç¤Ë¤ÏÁ´¤¯Íý²ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Ê¤¤¹ÔÆ°¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ ¤½¤Î¤Ò¤È¤Ä¤¬¿©Êµ¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¼«¿È¤Î¤¦¤ó¤Á¤ò¿©¤Ù¤Æ¤·¤Þ¤¦¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Æ±µï¤¹¤ë¸¤¤äÇ­¤Î¤¦¤ó¤Á¤ò¿©¤Ù¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ ¤ª»¶ÊâÃæ¤Ç¤Ï¡¢ÊüÃÖ¤µ¤ì¤¿Â¾¸¤¤Î¤¦¤ó¤Á¤ò¿©¤Ù¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢ÌîÀ¸Æ°Êª¤Î¤¦¤ó¤Á¤ò¿©¤Ù¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ ÆÃ¤ËÃ¯¤¬ÊüÃÖ¤·¤¿¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤Â¾¸¤¤Î¤¦¤ó¤Á¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢ÌîÀ¸