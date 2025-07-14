¥ô¥¡¡¼¥¸¥ó¡¦¥¢¥È¥é¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¹Ò¶õ¤Ï¡¢¥¹¥Ú¡¼¥¹X¤¬Äó¶¡¤¹¤ëÄãµ°Æ»±ÒÀ±ÄÌ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ö¥¹¥¿¡¼¥ê¥ó¥¯¡×¤òÆ³Æþ¤¹¤ë¡£2026Ç¯Âè3»ÍÈ¾´ü¤«¤é²þ½¤¤ò³«»Ï¤·¡¢2027Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë´°Î»¤¹¤ë¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¥Ü¡¼¥¤¥ó¥°787·¿µ¡¤ä¥¨¥¢¥Ð¥¹A350·¿µ¡¡¢¥¨¥¢¥Ð¥¹A330neo¤ÇÍøÍÑ¤¬¤Ç¤­¤ë¡£Flying Club²ñ°÷¤Ë¤ÏÌµÎÁ¤ÇÄó¶¡¤·¡¢Æ°²è¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¤ä¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥²¡¼¥à¤Ê¤É¤òÊ£¿ô¤Î¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¡£