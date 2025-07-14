¶âÍ»¥·¥¹¥Æ¥à¤Î°ÂÄê³ÎÊÝ¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢ÆüËÜ¶ä¹Ô¤¬2002Ç¯¤«¤éÇã¤¤Æþ¤ì¤Æ¤¤¤¿¶âÍ»µ¡´Ø¤Î³ô¼°¤ÎÇäµÑ¤ò´°Î»¤·¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ú±ÇÁü¡Ûº£¸å¤Ï¡¢ETF¡Ê¡á¾å¾ìÅê»ñ¿®Â÷¡Ë¤Î°·¤¤¤¬¾ÇÅÀÆü¶ä¤Ï¡¢¥Ð¥Ö¥ëÊø²õ¸å¤ÎÉÔÎÉºÄ¸¢½èÍý¤Ê¤É¤Ç¶âÍ»¥·¥¹¥Æ¥à¤¬ÉÔ°ÂÄê¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤òÈò¤±¤ë¤¿¤á¡¢2002Ç¯¤«¤é2010Ç¯¤Ë¤«¤±¤Æ¶âÍ»µ¡´Ø¤¬ÊÝÍ­¤¹¤ë³ô¼°¤òÇã¤¤¼è¤ë°ÛÎã¤ÎÁ¼ÃÖ¤ò¤È¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÊÝÍ­»Ä¹â¤Ï°ì»þ2Ãû±ß¤òÄ¶¤¨¤Þ¤·¤¿¡£2007Ç¯¤«¤éÇäµÑ¤ò»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥ê¡¼