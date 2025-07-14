µ¤¾ÝÄ£¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ì¸ÅçÏ¢»³¤Î¿·Ç³³Ù¤Ç¡¢14Æü¸á¸å3»þ38Ê¬¤ËÈ¯À¸¤·¤¿Ê®²Ð¤¬¸á¸å4»þ8Ê¬¸½ºß¤â·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢Ï¢Â³Ê®²Ð¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ï¢Â³Ê®²Ð¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤«¤é¤ÎºÇÂç¤ÎÊ®±ì¤Î¹â¤µ¤Ï100£í¤Ç¡¢Ê®±ì¤ÏÅì¤ËÎ®¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿·Ç³³Ù¹ß³¥Í½Êó¡ÊÄê»þ¡Ë ¿·Ç³³Ù¤ÏÊ®²Ð·Ù²ü¥ì¥Ù¥ë£³¡ÊÆþ»³µ¬À©¡Ë¤Ç¤¹¡£¿·Ç³³Ù¤ÇÊ®²Ð¤¬È¯À¸¤·¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢£±£´Æü£²£±»þ¤«¤é£²£´»þ¤Þ¤Ç¤Ï²Ð¸ý¤«¤éÅìÊý¸þ¤Ë¹ß³¥¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£ £±£´Æü£±£µ»þ¤«¤é£±£µÆü£¹»þ¤Þ¤Ç¤ËÊ®²Ð¤¬È¯