½©ÅÄ¸©ÂçÀç»Ô¤Ç±éÀâ¤¹¤ë¼«Ì±ÅÞÁíºÛ¤ÎÀÐÇË¼óÁê¡á14Æü¸áÁ°Í¿ÌîÅÞÅÞ¼ó¤Ï14Æü¡¢»²±¡Áª¤ÎÀÜÀï¶è¤ËÆþ¤ê¡¢»Ù»ý³ÈÂç¤ò¿Þ¤Ã¤¿¡£ÀÐÇËÌÐ¼óÁê¤Ï¡¢ÌîÅÞ¤¬ÂåÂØºâ¸»¤ò¼¨¤µ¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¥¬¥½¥ê¥óÀÇ¤Î»ÃÄêÀÇÎ¨ÇÑ»ß¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤Æ¡ÖÌµÀÕÇ¤¡×¤ÈÈãÈ½¤·¤¿¡£Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤ÎÌîÅÄ²ÂÉ§ÂåÉ½¤Ï¡¢¹ñÆâÁíÀ¸»º1ÀéÃû±ß¤òÌÜ»Ø¤¹¤È¤Î¼«Ì±¸øÌó¤ò¡ÖÄÂ¶â¤è¤êÊª²Á¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤ª¤ê°ÕÌ£¤¬¤Ê¤¤¡×¤Èµ¿Ìä»ë¤·¤¿¡£¼óÁê¤Ï¡Ö»ÃÄêÀÇÎ¨¤ÏÇÑ»ß¤¹¤ë¤¬¡¢ºâ¸»¤ò¤Ä¤¯¤é¤Ê¤±¤ì¤Ðº¤¤ë¤Î¤Ï