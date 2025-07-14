ÂæÉ÷5¹æ¤Î±Æ¶Á¤Ê¤É¤Ç¸©Æâ¤Ïµ¤²¹¤¬¾å¾º¤·14Æü¤Ï¡¢³ÆÃÏ¤ÇÂÎ²¹ÊÂ¤ß¤Î½ë¤µ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£µ¤¾ÝÄ£¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¸á¸å4»þ»þÅÀ¤Ç¡¢¾å±Û»ÔÂç³ã¤Ç37.8¡î¡¢¾å±Û»Ô¹âÅÄ¤Ç37.6¡î¤ÈÁ´¹ñ1¡¢2°Ì¤Î½ë¤µ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¤Û¤«»°¾ò»Ô¤Ç37.1¡î¡¢Ä¹²¬»Ô36.7 ¡î¡¢Ä¹²¬»Ô»ûÇñ36.4¡î¡¢Çðºê»Ô36.3¡î¤Ê¤ÉÊ¿Ç¯¤è¤ê10¡î¤Û¤É¹â¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£³ÆÃÏ¤Çº£Ç¯ºÇ¹â¤ò´ÑÂ¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¤³¤Î½ë¤µ¤Ïº£¸å¤âÂ³¤¯¸«¹þ¤ß¤Ç¡¢¿·³ãÃÏÊýµ¤¾ÝÂæ¤Ï14Æü¸á¸å2»þÈ¾¤Ë¡¢