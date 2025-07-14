ÀÇ´ØÁí½ð¤Î²¦ÎáÞ´Éû½ðÄ¹¤Ï14Æü¡¢¹ñÌ³±¡ÊóÆ»ÊÛ¸ø¼¼¤Îµ­¼Ô²ñ¸«¤Ç¡¢º£Ç¯Âè2»ÍÈ¾´ü¤Þ¤Ç¤ËÌ±´Ö´ë¶È¤ÎÍ¢½ÐÆþ¤Ï21»ÍÈ¾´üÏ¢Â³¤ÇÁ°Ç¯Æ±´üÈæ¥×¥é¥¹¤òµ­Ï¿¤·¡¢¿­¤ÓÎ¨¤Ï°ú¤­Â³¤­ÀèÆ¬¤òÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ²¦»á¤Ë¤è¤ë¤È¡¢º£Ç¯¾åÈ¾´ü¡Ê1¡Á6·î¡Ë¤ÎÌ±´Ö´ë¶È¤ÎÍ¢½ÐÆþ³Û¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ7¡¥3¡óÁý¤Î12Ãû4800²¯¸µ¡ÊÌó255Ãû8400²¯±ß¡Ë¤Ç¡¢ËÇ°×Á´ÂÎ¤ËÀê¤á¤ë³ä¹ç¤Ï57¡¥3¡ó¤ÈÁ°Ç¯Æ±´ü¤ò2¡¥3¥Ý¥¤¥ó¥È¾å²ó¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Í¢½Ð¤ÈÍ¢Æþ¤Ï¶¦¤Ë¥×¥é¥¹À®Ä¹¤òÃ£À®¤·¤Þ