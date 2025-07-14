Àµ¸á¤¹¤®¡¢ÆÁÅç¸©°¤ÇÈ»Ô¤ÎÆÁÅç¼«Æ°¼ÖÆ»¤Ç¡¢¥È¥é¥Ã¥¯¤È¥Ð¥¹¤¬ÀµÌÌ¾×ÆÍ¤·¤Æ±ê¾å¤·¡¢2¿Í¤¬»àË´¡¢5¿Í¤¬½Å½ý¤Ç¤¹¡£¡Ú±ÇÁü¡Û¸½¾ì¤ÎÍÍ»Ò¸á¸å0»þÈ¾¤´¤í¡¢°¤ÇÈ»Ô»Ô¾ìÄ®¤ÎÆÁÅçÆ»¤ÎÅÚÀ®¥¤¥ó¥¿¡¼¤ÈÏÆÄ®¥¤¥ó¥¿¡¼¤Î´Ö¤Ç¡¢¡Ö¥È¥é¥Ã¥¯¤È¥Ð¥¹¤¬¾×ÆÍ¤·¤¿¤è¤¦¤À¡×¤È¡¢110ÈÖÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¸½¾ì¤ÏÊÒÂ¦1¼ÖÀþ¤ÎÂÐÌÌÄÌ¹Ô¤Î¹âÂ®Æ»Ï©¤Ç¡¢¥È¥é¥Ã¥¯¤È¥Ð¥¹¤Î¤É¤Á¤é¤«¤¬¼ÖÀþ¤ò±Û¤¨¤ÆÀµÌÌ¾×ÆÍ¤·¤¿¤â¤Î¤È¤ß¤é¤ì¡¢¥Ð¥¹¤Ï¾×ÆÍ¤Ë¤è¤Ã¤Æ±ê¾å¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Ð¥¹