the band apartが9月12日、ビルボードライブ東京にて<the band apart (naked) at Billboard Live TOKYO 2025>を開催することが発表となった。 “the band apart (naked)”名義のアコースティック編成は、ビルボードライブでは2018年に初登場、2023年には東京、横浜、大阪の3会場を巡るツアーも行われた。今回は東京で1日限り2回公演の開催となる。 ■<the band apart (naked) at Billboard Live TOKYO 2025>9月12日(金)ビ