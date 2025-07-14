¥×¥íÌîµå¡¦À¾Éð¤Ï14Æü¤Î¸ø¼¨¤Ç¡¢¾åÅÄÂç²ÏÅê¼ê¤Î½Ð¾ìÁª¼êÅÐÏ¿¤òËõ¾Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£2Ç¯ÌÜ¤Î¾åÅÄÅê¼ê¤Ï¡¢Á°Æü13Æü¤Î¥í¥Ã¥ÆÀï¤ËÀèÈ¯ÅÐÈÄ¡£5·î6Æü¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Àï¤Ç5²ó10¼ºÅÀ¤Ç¹õÀ±¤È¤Ê¤Ã¤Æ°ÊÍè¡¢Ìó2¤«·î¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë1·³ÅÐÈÄ¤Ç¤·¤¿¡£½é²ó¤Ë3Ï¢ÂÇ¤Ç2¼ºÅÀ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢5²óÅÓÃæ3¼ºÅÀ¤Ç¹õÀ±¡£º£µ¨4»î¹ç¤ÎÀèÈ¯ÅÐÈÄ¤Ç¡¢0¾¡2ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨6.75¤ÎÀ®ÀÓ¤Ç¤¹¡£¥Á¡¼¥à¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¤ÇÆüËÜ¥Ï¥àÀï¤Ç¤¹¡£