USGS¡á¥¢¥á¥ê¥«ÃÏ¼ÁÄ´ºº½ê¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÆüËÜ»þ´Ö¤Î14Æü¸á¸å3»þ¤´¤í¡¢¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢ÅìÉô¥Þ¥ë¥¯½£¥¿¥Ë¥ó¥Ð¥ë½ôÅç¤Î²­¹ç¤ò¿Ì¸»¤È¤¹¤ë¥Þ¥°¥Ë¥Á¥å¡¼¥É6.7¤ÎÃÏ¿Ì¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£¿Ì¸»¤Î¿¼¤µ¤Ï65.7¥­¥í¤È¿äÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢Åö¶É¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤³¤ÎÃÏ¿Ì¤Ë¤è¤ëÄÅÇÈ¤Î¤ª¤½¤ì¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¿ÍÅªÈï³²¤Ê¤É¤Î¾ðÊó¤Ï³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£