MLB¤Î¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¡¦¥²¡¼¥à¤¬ÆüËÜ»þ´Ö16Æü¤Ë³«ºÅ¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤«¤éµå±ã¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿ÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¡¢»³ËÜÍ³¿­Åê¼ê¤é¤¬³«ºÅÃÏ¥¢¥È¥é¥ó¥¿¤Ø¸þ¤±¤Æ½ÐÈ¯¤¹¤ëÍÍ»Ò¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¸ø¼°SNS¤Ï14Æü¡¢Æ°²è¤ò¸ø³«¡£Èô¹Ôµ¡¤ÎÁ°¤Ç¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ëÂçÃ«Áª¼ê¡¢»³ËÜÅê¼ê¡¢¥¯¥ì¥¤¥È¥ó¡¦¥«¡¼¥·¥ç¡¼Åê¼ê¡¢¥Õ¥ì¥Ç¥£¡¦¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥óÁª¼ê¡¢¥¦¥£¥ë¡¦¥¹¥ß¥¹Áª¼ê¡¢¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤¬±Ç¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÊÂ¤ó¤Ç¼Ì¿¿¤ò»£¤ëÍÍ»Ò¤ä¡¢Ä¹¿È¤ÎÁª¼ê¤ËÂÐ¹³¤·¤ÆÇØ¿­¤Ó¤ò¤¹¤ë